(Teleborsa) - Nel quarto trimestre del 2020 la produttività del settore non agricolo in USA è scesa del 4,8% rispetto al trimestre precedente, dopo l'aumento del 5,1% del trimestre precedente, risultando peggiore delle attese degli analisti che erano per un -2,8%. Lo rileva il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano.



Il calo della produttività del quarto trimestre 2020 è il risultato più negativo dalla diminuzione del 5,1% nel secondo trimestre del 1981. Dal quarto trimestre del 2019 al quarto trimestre del 2020, la produttività delle imprese non agricole è aumentata del 2,5%, riflettendo un calo del 2,7% della produzione e un calo del 5% delle ore lavorate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA