USA, prezzi import novembre -0,6%, prezzi export -0,3%

(Teleborsa) - Risultano in diminuzione i prezzi import-export USA a novembre 2022. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import hanno segnato una variazione negativa su mese dello 0,6%, dopo il -0,4% di ottobre (rivisto da un preliminare di -0,2%) e il -0,5% del consensus.



Su base annua, i prezzi import registrano una variazione positiva pari a +2,7%. Al netto delle importazioni di petrolio i prezzi hanno registrato una variazione del -0,4% su mese.



I prezzi export hanno riportato un decremento dello 0,3% dopo il -0,4% del mese precedente (rivisto da un preliminare di -0,2%), inferiore al consensus (-0,5%).



Su anno il dato evidenzia un incremento del 6,3%. Al netto dei prodotti agricoli i prezzi alle esportazioni su mese registrano un -0,6% su mese.









(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)