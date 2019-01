Powell (Fed) non vedo segnali di elevato rischio recessione

Ultimo aggiornamento: 20:08

(Teleborsa) - "Abbiamo la capacità di essere pazienti" e vedere gli sviluppi dell'economia. La Fed può "aspettare, vedere ed essere paziente e flessibile" sui tassi di interesse. Lo afferma il, intervenendo all'Economic Club di Washington e, confermando di fatto, quanto già emerso dai verbali della banca centrale americana.Il governatore ha spiegato che non c'è un "piano stabilito" per l'aumento dei tassi d'interesse e che l'istituto centrale "monitora l'evoluzione dell'economia".Il successore di Janet Yellen,, per i rialzi dei tassi d'interesse, ha detto di non essere "preoccupato per le critiche". La banca centrale statunitense - ha detto - "non tiene in considerazione fattori di tipo politico nelle sue discussioni o decisioni".Quanto allo shutdown, il governatore Fed afferma che "non durano a lungo e non hanno effetto sull'economia", ma avverte che shutdown lunghi "possono aver un impatto sull'economia". Un impatto che "emergerà dai dati economici".