Usa, creati 304mila posti di lavoro a gennaio. Disoccupazione al 4%

Ultimo aggiornamento: 15:10

L'economia statunitense crea più posti di lavoro del previsto, a gennaio, sorprendendo positivamente gli osservatori e smorzando la percezione di un rallentamento economico. Il tasso di disoccupazione seppur salito al 4% dal 3,9% precedente, si conferma ai minimi da quasi cinquant'anni.Nel mese in esame sono state avviate 304 mila nuove buste paga nei settori non agricoli (non-farm payrolls) rispetto alle 222 mila riviste di dicembre (312 mila preliminari), quasi il doppio stimato dagli analisti che indicavano un livello a 165 mila unità. Lo riporta il, secondo cui gli occupati del solo settore privato sono aumentati di 301 mila unità.Gli occupati del settore manifatturiero sono aumentati di 13 mila unità, a un ritmo più basso rispetto ai +20 mila rivisti del mese precedente (+32 mila la prima lettura). Il dato risulta in questo caso inferiore alle attese del mercato che erano per un incremento di 17 mila unità.Le, restano invariate a 34,5 dollari. Le retribuzioni medie orarie sono monitorate con attenzione dalla Federal Reserve in quanto buon indicatore sia dello stato di salute del mercato del lavoro che delle pressioni inflazionistiche.