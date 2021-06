Usa, Pil primo trimestre confermato a +6,4%

Giovedì 24 Giugno 2021, 15:00 - Ultimo aggiornamento: 15:40

L'economia americana si conferma in crescita nel 1° trimestre del 2021 (+6,4%), in linea con le attese degli analisti e con la lettura precedente (+6,4%). Lo comunica il dipartimento del Commercio americano.



Il dato si confronta con il +4,3% registrato nel 4° trimestre 2020, evidenziando una accelerazione della ripresa dalla crisi causata dalla pandemia di Covid-19.



Il PCE price index, che dà un'approssimazione sulla misura dell'inflazione ed è monitorato con attenzione dalla Federal Reserve per valutare l'andamento dei prezzi, è aumentato del 3,7%, rispetto a un aumento dell'1,5% del trimestre precedente. Escludendo i prezzi dei generi alimentari e dell'energia, l'indice dei prezzi Pce è aumentato del 2,5%, rispetto a un aumento dell'1,3% dei tre mesi prima.