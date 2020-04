USA, Philly Fed aprile crolla a -56,5 punti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Segnali di ulteriore debolezza giungono dall, negli Stati Uniti, dove c'è un indebolimento delle aspettative delle aziende., infatti, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (Philly FED) è crollato in territorio negativo a -56,5 punti dai -12,7 di marzo. Le attese degli analisti erano invece per un calo fino a 30 punti.Va detto cheFra le componenti dell'indice, quello dei nuoviha sofferto di più, scivolando a -70,9 punti da -15,5 punti. Anche quello sull'occupazione si è indebolito a -46,7 punti da 4,1 mentre quello sulla spesa per gli(capex) si porta a 12,40 da 12. Migliorano anche le condizioni deglia 43 da 35,2.