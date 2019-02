Usa, Philly Fed a febbraio crolla -4,1 punti

(Teleborsa) - In forte peggioramento il settore manifatturiero di Philadelphia negli Stati Uniti. A febbraio, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (Philly FED) è sceso fino a -4,1 punti dai 17 di gennaio.



Si tratta dell primo indice negativo registrato dal maggio del 2016 e risulta sensibilmente al di sotto del consensus che indicava un 15,6.



Va detto che un indice marcatamente al di sotto dello zero indica che all'interno del distretto di Philadelphia, nel settore manifatturiero, sono aumentate in maniera decisa le imprese pessimiste rispetto a quelle positiviste.





© RIPRODUZIONE RISERVATA