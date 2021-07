USA, Pentagono cancella contratto da 10 miliardi per cloud assegnato a Microsoft

Martedì 6 Luglio 2021, 19:45

(Teleborsa) - Il Pentagono ha deciso di cancellare JEDI - acronimo di Joint Enterprise Defense Infrastructure - il contratto da 10 miliardi di dollari per il cloud che era stato assegnato a Microsoft e sul quale il colosso di Redmond si stava scontrando con Amazon.

Nella nota che annuncia la decisione, il Dipartimento della difesa ha affermato che chiederà a Microsoft e Amazon di lavorare su un nuovo cloud (lo Joint Warfighter Cloud Capability, o JWCC). Il passo è ritenuto necessario dalla Difesa USA, in quanto sono le due uniche società che hanno i requisiti per poterlo fare.

"Rispettiamo e accettiamo" la decisione del Pentagono "di muoversi su una strada diversa". Lo ha affermato Microsoft in una nota dopo l'annullamento del contratto per la creazione del cloud Jedi. "È chiaro che il Dipartimento della Difesa crede in Microsoft e nella nostra tecnologia, e siamo fiduciosi che continueremo ad avere successo", ha aggiunto Microsoft.

(Foto: David B. Gleason CC BY-SA 2.0)