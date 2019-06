USA, ordini industria in calo ad aprile

(Teleborsa) - In calo gli ordini all'industria americani. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di aprile gli ordini hanno evidenziato un decremento dello 0,8%, dopo la crescita dell'1,3%del mese precedente. Le previsioni degli analisti erano appunto per una flessione dello 0,9%.



Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono cresciuti dello 0,3%, mentre al netto del settore difesa il dato ha segnato una variazione nulla.



Gli ordini di beni durevoli hanno registrato un decremento del 2,1%, a fronte del +1,7% precedente.





