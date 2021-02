(Teleborsa) - Aumentano più del previsto gli ordini all'industria americana, che crescono per l'ottavo mese consecutivo. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di dicembre gli ordini hanno evidenziato un aumento dell'1,1%, più del previsto (+0,7%) e contro il +1,3% registrato nel mese precedente (dato rivisto da +1%).



Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono saliti dell'1,4% dal +1,1% di novembre, mentre al netto del settore difesa ha segnato variazione positiva dell'1,3% come il mese precedente.



Le spedizioni, anch'esse in aumento per otto mesi consecutivi, sono aumentate dell'1,7%, accelerano rispetto allo 0,8% registrato a novembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA