USA, ordinativi beni durevoli a picco in aprile

(Teleborsa) - Crollano gli ordinativi di beni durevoli americani ad aprile a causa dello stop importo dal lockdown. Nel mese di aprile, gli ordini hanno evidenziato un decremento del 17,2% rispetto al -16,6% del mese precedente (dato rivisto da -14,4%). Le stime degli analisti erano per un calo del 19%.



Il dato è comunicato dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), secondo cui il dato "core", ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, risulta in calo del 7,4% rispetto al -1,7% del mese precedente (-0,2% la prima lettura) ed al -14% del consensus.



Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi hanno visto un pesante calo del 16,2% dopo il -17,4% precedente (dato rivisto da -16%). © RIPRODUZIONE RISERVATA