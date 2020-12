© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ipotrebbero esserecontro la Covid-19 già s. La Food and Drug Administration (FDA) potrebbe, secondo quanto riporta il New York Times citando fonti interne all'agenzia.Ieri c'è stato un primo passo in questa direzione, quando. Il comitato consultivo sui vaccini della FDA, composto da esperti scientifici indipendenti, medici di malattie infettive e statistici, ha votato, con, a favore dell'La prospettiva, in assenza di rallentamenti legali o burocratici, è quindi che l'autorizzazione arrivi nel weekend. A quel punto,, con la metà di queste queste dosi che sarà subito usata e l'altra metà conservata affinchè le stesse persone ricavano il richiamo circa tre settimane dopo.All'inizio di questa settimana, la FDA aveva pubblicato un'analisi che mostra come ile che era in qualche modo. Durante il meeting dell'FDA, alcuni esperti hanno chiesto informazioni sulla probabilità di reazioni allergiche gravi, data la notizia che le autorità di regolamentazione in Gran Bretagna hanno raccomandato questa settimana che le persone con una storia di reazioni allergiche anafilattiche a medicinali e alimenti non facciano il vaccino. Pfizer ha detto che non ci sono stati casi di gravi reazioni allergiche durante la sperimentazione, anche se persone con una storia di reazioni allergiche ai vaccini sono state escluse dallo studio.