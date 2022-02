USA, licenziamenti Challenger stabili a gennaio. Pesano i no-vax

(Teleborsa) - Si registra un lieve aumento dei licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di gennaio 2022. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di circa 19.064 posti di lavoro. Il dato rivela un aumento dello 0,63% rispetto al mese precedente, quando si erano registrati 19.052 licenziamenti, e un decremento del 76% rispetto ai 79.552 dello stesso periodo del 2021.

Dei tagli annunciati a gennaio, 5.757 tagli sono stati dovuti alle aziende che hanno tagliato i lavoratori che si sono rifiutati di vaccinarsi contro il Covid-19. Ciò porta il numero totale di tagli dovuti al rifiuto del vaccino a 13.391 da giugno 2021, quando Challenger ha registrato per la prima volta tagli di posti di lavoro per questo motivo. "Molti datori di lavoro che hanno implementato le politiche sui vaccini l'anno scorso hanno concesso ai lavoratori fino all'inizio di gennaio per conformarsi alle nuove policy - ha affermato Andrew Challenger, vicepresidente senior di Challenger, Gray & Christmas - I tagli di posti di lavoro rimangono bassi e le aziende hanno ancora difficoltà a riempire le posizioni aperte".

Il settore Health Care ha annunciato il maggior numero di tagli di posti di lavoro a gennaio con 5.053, seguita da Warehousing con 3.051. Il settore Services ha annunciato 1.786 tagli il mese scorso, mentre le aziende Entertainment/Leisure hanno tagliato 1.691 posti di lavoro. I produttori di prodotti di consumo hanno annunciato 1.432 tagli di posti di lavoro il mese scorso.