(Teleborsa) - Diminuiscono i licenziamenti negli Stati Uniti. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di poco più di 60 mila posti di lavoro, in calo del 21% rispetto a febbraio (76.835).



A marzo 2018 si erano registrati licenziamenti per 60.357 unità, lo 0,4% in meno rispetto allo stessa data del 2019.



