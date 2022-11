USA, leading indicator ottobre suggerisce che l'economia è in recessione

(Teleborsa) - Scende oltre le attese il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, ilsi attesta a quota 114,9 punti in calo dello 0,8% rispetto al mese precedente (quando il calo era stato dello 0,5%, rivisto da -0,4%) e rispetto al -0,4% atteso dagli analisti.La componente che riguarda laè aumentata dello 0,1% a 109,3 punti, mentre quella sulleè cresciuta dello 0,1% a 116,3 punti." - ha affermato-. "La flessione del LEI riflette il peggioramento delle prospettive dei consumatori a causa dell'elevata inflazione e dell'aumento dei tassi di interesse, nonché delle prospettive in calo per la costruzione di alloggi e la produzione.su base annua nel 2022, ed è probabile che una recessione inizi verso la fine dell'anno e duri fino alla metà del 2023".