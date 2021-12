USA, leading indicator novembre sale dell'1,1%

Lunedì 20 Dicembre 2021, 16:15







(Teleborsa) - Aumenta a un tasso superiore delle attese il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il Leading Indicator (LEI) si attesta a quota 119,9 punti a novembre, in aumento dell'1,1% rispetto al mese precedente. Il dato è superiore alle attese degli analisti (0,8%) e si confronta con lo 0,9% del mese scorso.



La componente che riguarda la situazione attuale è aumentata dello 0,3% a 106,7 punti, mentre quella sulle aspettative future è diminuita dello 0,1% a 107,2 punti.











