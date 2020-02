USA, leading indicator gennaio sale a 112,1 punti

(Teleborsa) - In aumento il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il Leading Indicator (LEI) si attesta a quota 112,1 punti a gennaio in salita dello 0,8% rispetto a dicembre.



La componente che riguarda la situazione attuale è cresciuta dello 0,1% a 107,3 punti mentre quella sulle aspettative future è invariata a 108,7 punti.



"La forte ripresa del leading indicator è stata trainata dal robusto calo delle richieste iniziali di indennità di disoccupazione e dalle prospettive dei consumatori sull'economia" - ha commentato Ataman Ozyildirim, responsabile delle ricerche economiche al Conference Board -. "Il tasso di crescita a sei mesi del LEI è tornato in territorio positivo, suggerendo che l'attuale espansione economica - circa il 2% - continuerà". © RIPRODUZIONE RISERVATA