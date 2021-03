18 Marzo 2021

(Teleborsa) - Aumenta, leggermente meno delle attese, il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il Leading Indicator (LEI) si attesta a quota 110,5 punti a febbraio in aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente. Un dato inferiore allo 0,3% atteso dagli analisti che si confronta con la crescita più robusta del mese di gennaio (+0,5%).

La componente che riguarda la situazione attuale è scesa dello 0,1% a 103 punti, mentre quella sulle aspettative future sale dello 0,2% a 104,5 punti.

"Il superindice degli Stati Uniti ha continuato a salire a febbraio, suggerendo che la crescita economica dovrebbe continuare anche quest'anno", ha affermato Ataman Ozyildirim, direttore senior della ricerca economica presso il Conference Board. "In effetti, l'accelerazione della campagna di vaccinazione e un nuovo ciclo di aiuti fiscali non si riflettono ancora pienamente nel superindice - continua Ozyildirim - Con questi sviluppi, il Conference Board ora si aspetta che il ritmo di crescita migliori ulteriormente quest'anno, con l'economia statunitense in espansione del 5,5% nel 2021 ".

(Foto: Brandon Mowinkel / Unsplash)