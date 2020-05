USA, leading indicator aprile disegna quadro recessivo economia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Resta in negativo il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato daldegli Stati Uniti, ilsi attesta a quota 98,8 punti ad aprile in calo del 4,4% rispetto al mese precedente. Un dato peggiora delle attese (-5,5%), che segna un ulteriore rallentamento rispetto al -7,4% precedente (rivisto da -6,7% preliminare).La componente che riguarda laè scesa dell'8,9% a 96,6 punti, mentre quella sullecala del 4,1% a 115,3 punti., dopo aver registrato il più grande declino della sua storia di 60 anni, nel mese di marzo ", ha dichiarato. "L'erosione è stata molto diffusa, ad eccezione dei prezzi delle azioni e dello spread dei tassi di interesse che riflettono in parte la rapida e ampia risposta dellaper compensare l'impatto dellae sostenere le condizioni finanziarie.".