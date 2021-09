USA, leading indicator agosto sale dello 0,9%

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Si conferma in crescita il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il Leading Indicator (LEI) si attesta a quota 117,1 punti ad agosto, in aumento dello 0,9% rispetto al mese precedente. Il dato è superiore alle attese degli analisti (0,7%) e si confronta con lo 0,8% del mese scorso (rivisto da +0,9%).



La componente che riguarda la situazione attuale è salita dello 0,2% a 105,9 punti, mentre quella sulle aspettative future è aumentata dello 0,1% a 106,3 punti.



"Il LEI degli Stati Uniti è aumentato notevolmente ad agosto e rimane su una traiettoria in rapida crescita - ha affermato Ataman Ozyildirim, direttore senior della ricerca economica presso il Conference Board - Mentre la variante Delta, insieme ai crescenti timori di inflazione, potrebbe creare venti contrari per i mercati del lavoro e le prospettive di spesa dei consumatori a breve termine, la tendenza del LEI è coerente con una robusta crescita economica nel resto dell'anno. Si prevede che la crescita del PIL reale per il 2021 raggiungerà quasi il 6% su base annua, prima di scendere a un ancora solido 4% nel 2022".







