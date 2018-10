Usa: +227.000 posti di lavoro nel settore privato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In crescita l'occupazione nel settore privato negli Stati Uniti: a ottobre si sono registrati +227.000 posti di lavoro. Numeri oltre le stime degli analisti.Secondo il rapporto mensile redatto da Macroeconomics Advisers e dall'agenzia che si occupa di preparare le buste paga Automatic Data Processing, questo mese sono stati creati 227.000 posti di lavoro in più rispetto a settembre, mentre le stime erano per +180.000 unità. Il dato di settembre è stato ritoccato al ribasso da 230.000 a 218.000 unità.Nel settore dei servizi a ottobre c'è stato un +189.000 unità, mentre in quello industriale il maggior contributo è arrivato dal commercio e dai trasporti, con 61.000 nuovi posti di lavoro. Le aziende piccole, quelle con meno di 50 dipendenti, ne hanno aggiunti 29.000 mentre le aziende grandi, quelle con oltre 499 dipendenti, hanno registrato un +102.000.Il mercato del lavoro americano continua a essere forte nonostante gli Stati Uniti siano stati attraversati in queste settimane da un paio di uragani molto potenti.