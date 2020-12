© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lahanno lanciato due separate, accusando l'azienda fondata da Mark Zuckerberg di aver comprato le aziende rivali perdl mercato. La mossa senza precedenti, in quanto sostenuta sia da una coalizione bipartisan di Stati che dall'agenzia governativa che si occupa di tutela dei consumatori ed eliminazione di pratiche commerciali anticoncorrenziali, rischia di rivoluzionare l'intero mercato dei social media.I regolatori federali e statalie hanno poi presentato cause legali separate che puntano il dito contro gli acquisti di Instagram per 1 miliardo di dollari nel 2012 e WhatsApp per 19 miliardi di dollari due anni dopo.Le cause, presentate presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti del Distretto di Columbia, sono sono l'. Il Dipartimento di Giustizia ha promosso una causa contro Google due mesi fa e almeno un'altra causa contro l'azienda di Mountain View, promossa sia repubblicani che democratici, è prevista entro la fine dell'anno, secondo quanto riporta il New York Times.L'azione legale presentata dalla Federal Trade Commissionche, come Trump, si è detto preoccupato dal troppo potere delle aziende tecnologiche."Per quasi un decennio,e battere la concorrenza, tutto alle spese degli utenti comuni - ha dichiarato la- oggi stiamo intervenendo per conto di milioni di consumatori e molte piccole imprese che sono state danneggiate dal comportamento illegale di Facebook".