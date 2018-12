USA, la Federal Reserve alza i tassi e taglia le stime crescita. Rivela altre due strette nel 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Come da attese la banca centrale americana annuncia un ritocco all'insù dei tassi di interesse negli Stati Uniti, il quarto del 2018, come peraltro scontato dagli investitori. Il costo del denaro sale quindi tra il 2,25% e il 2,5%.La Fed dunque, Donald Trump, che più volte ha espresso la sua contrarietà (l'ultima volta ieri) a nuove strette monetarie.I mercati guardano con molta attenzione alle parole delche interverrà in conferenza stampa alla ricerca di indicazioni per il prossimo anno.Nel comunicato che accompagna la decisione, la Fed segnala, meno dei tre previsti in settembre. "Ulteriori aumenti graduali dei tassi" sono garantiti. Le informazioni ricevute dall'ultima riunione di novembre indicano che "il mercato del lavoro ha continuato a rafforzarsi" e che la crescita economica prosegue sostenuta. "Le spese della famiglie sono aumentate".L'istituto guidato da Powell rivede al ribasso le stime per la crescita americana: ilsalirà del 2,3% rispetto al 2,5% stimato in precedenza., attesa il prossimo anno all'1,9% contro il 2% precedentemente previsto., che restaalla fine del 2019.