USA, l'inflazione cresce più delle attese a luglio

(Teleborsa) -, risultando poco sopra le attese del mercato. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento mensile dello 0,3% dopo il +0,1% di giugno. Le stime di consensus erano per un +0,3%.. Il target della Fed è al 2%., come nel mese precedente a fronte del +0,2% previsto dagli analisti. Il dato tendenziale mostra un aumento del 2,2% dopo il +2,1% del mese precedente e del consensus.Il presidente americano Donald Trump continua ad attaccare la Banca Centrale statunitense per non aver tagliato prontamente e con decisione i tassi d'interesse, come peraltro fatto recentemente dalle banche centrali di India, Tailandia e Nuova Zelanda. Secondo il tycoon, la Fed starebbe "ammanettando" l'economia statunitense.Il 31 luglio scorso la Banca Centrale americana ha tagliato il costo del denaro di un solo quarto di punto al 2-2,25%, sulle tensioni commerciali tra USA e Cina che stanno rallentando la crescita economica.