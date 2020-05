USA, Kudlow: maggio altro mese duro per l'occupazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Maggio sarà un altro mese duro" per il mercato del lavoro statunitense. A dirlo è ilche, riferendosi alla perdita di 20,5 milioni di posti di lavoro, in aprile, ed a un tasso di disoccupazione che ha raggiunto il 14,7% ha detto: "".Kudlow si aspetta unae auspica che il 2021 possa essere un "anno fantastico" per l'economia statunitense con una "grossa, grossa, grossa ripresa"."Se abbiamo ragione sui posti di lavoro persi,Non tutti, sia chiaro, ma una buona parte" - ha aggiunto il consigliere economico - rimarcando di fatto quanto già affermato dal. Per l'inquilino della Casa Banca il crollo dell'occupazione statunitense nel mese di aprile, a causa del coronavirus, era "totalmente atteso. L'economia è stata artificialmente chiusa in aprile.".