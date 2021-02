© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -a gennaio. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato una variazone positiva dello, risultando in linea col consensus e leggermente inferiori al +0,4% di dicembre.Il Bureau of Labour Statistics ha sottolineato che la maggior parte dell'aumento è da imputare all', il cui è salito dela gennaio. Sebbene gli indici per l'elettricità e il gas naturale siano diminuiti, l'indice energetico è aumentato del 3,5% nel corso del mese. L'indice alimentare è leggermente aumentato a gennaio, dello 0,1%.Sula crescita dell'inflazione è stata dell, uguale a quella del mese precedente e leggermente inferiore al +1,5% che si aspettava il mercato.Il, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla FED, ha registrato una, rispetto al +0,2% atteso ed al +0,1% del mese precedente. Il dato tendenziale mostra un aumento dell'1,1% dall'1,6% del mese precedente (atteso +1,5%).