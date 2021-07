USA, indice prezzi case S&P Case-Shiller maggio +17% a/a

Martedì 27 Luglio 2021, 15:45

(Teleborsa) - Si amplia la crescita dei prezzi delle case negli Stati Uniti a maggio. Secondo quanto rilevato da Standard & Poor's, l'indice S&P Case-Shiller, che misura l'andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua del 17% rispetto al +15% del mese precedente (dato rivisto da +14,9%). Il dato risulta superiore anche al consensus (+16,4%).

Su base mensile si registra un aumento del 2,1%, rispetto al +2,2% del mese precedente (dato rivisto da +2,1%). L'indice destagionalizzato ha riportato una salita dell'1,8%, in aumento rispetto al +1,7% di aprile. "Un mese fa, ho descritto la performance di aprile come "veramente straordinaria" e questo mese mi ritrovo a corto di aggettivi", ha commentato Craig J. Lazzara, Managing Director and Global Head of Index Investment Strategy at S&P DJI.

"In precedenza abbiamo suggerito che la forza del mercato immobiliare degli Stati Uniti è stata guidata in parte dalla reazione alla pandemia di Covid-19, poiché i potenziali acquirenti si spostano dagli appartamenti urbani alle case suburbane. I dati di maggio continuano a essere coerenti con questa ipotesi - ha spiegato - Questa impennata della domanda potrebbe semplicemente rappresentare un'accelerazione degli acquisti che si sarebbe comunque verificata nei prossimi anni. In alternativa, potrebbe esserci stato un cambiamento secolare nelle preferenze che ha portato a uno spostamento permanente della curva di domanda di abitazioni. Saranno necessari più tempo e dati per analizzare questa questione".