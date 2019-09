Usa, indice NAHB in aumento a settembre

(Teleborsa) - In miglioramento la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'indice NAHB. A settembre il dato si è attestato a 68 punti dai 67 registrati nel mese precedente, superando le attese che erano per un lieve calo a 66 punti.



L'indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo.



Per quanto riguarda le singole componenti dell'indice, quello sulle vendite attuali è salito di due punti a quota 75, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è calato di un punto a quota 70, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è rimasto a 50 punti.



