USA, indice NAHB dicembre sale a 84 punti, sopra attese

(Teleborsa) - Migliora la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'indice NAHB. A dicembre il dato si è attestato a 84 punti rispetto agli 83 punti del mese precedente e del consensus. Si tratta della lettura più elevata dell'anno, al pari di quella pubblicata a febbraio. Nonostante le preoccupazioni per l'inflazione e i continui colli di bottiglia della produzione, la fiducia dei costruttori è infatti aumentata per il quarto mese consecutivo grazie alla forte domanda dei consumatori e alle limitate scorte esistenti.

L'indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo. "Il problema più urgente per il settore immobiliare rimane la mancanza di scorte - ha affermato il capo economista NAHB, Robert Dietz - L'edilizia è aumentata, ma l'industria deve affrontare dei vincoli, in particolare il costo/disponibilità di materiali, manodopera e lotti".