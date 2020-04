USA, indice Fed Richmond su manifatturiero crolla in negativo

(Teleborsa) - In pesante deterioramento l'indice Fed di Richmond sul settore manifatturiero. In aprile, l'indicatore che sintetizza lo stato dell'attività del distretto è crollato in negativo a -53 punti dai +2 di marzo.



Il dato, pubblicato dal Distretto Fed della capitale della Virginia, evidenzia anche un f orte calo della componente delle consegne, che si porta a -70 punti da +13 del mese precedente, mentre quella dei servizi si attesta a -87 punti da +1 di marzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA