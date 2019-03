USA, indice FED Chicago su attività nazionale in lieve calo

(Teleborsa) - E' peggiorata ancora l'attività economica nel Distretto Fed di Chicago a febbraio. L'indice Fed Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) si è portato a -0,29 punti, in calo rispetto a -0,25 di gennaio (dato rivisto al rialzo rispetto ad un iniziale -0,43).



Il dato delude le attese degli analisti che erano per un livello di -0,25. La media mobile a tre mesi nello stesso periodo è scesa a -0,18 punti a febbraio da un livello pari a zero indicato pert il mese di gennaio.



L'indice CFNAI è una media pesata di ben 85 indicatori che riflettono lo stato di salute dell'attività economica nazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA