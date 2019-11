USA, indice Empire State di New York in calo

(Teleborsa) - In calo l'indice manifatturiero Empire State di New York, che si è portato a novembre a 2,9 punti dai 4 di ottobre. Il dato risulta al di sotto delle attese degli analisti che stimavano un rafforzamento fino a 5 punti.



L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.



(Foto: © jerry ferguson photograph CC BY 2.0) Ultimo aggiornamento: 15:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA