(Teleborsa) - Glihanno comunicato che inizieranno asuprodotte in Francia e Germania, oltre che su alcuniprovenienti dai due Paesi. Lo ha comunicato lo U.S. Customs and Border Protection dopo che a fine dicembre l'Office of the U.S. Trade Representative, l'agenzia che commercia il presidente sulle questioni commerciali, aveva annunciato il provvedimento. La misura si inserisce nellaNell'ottobre 2019 gli Stati Uniti avevano imposto 7,5 miliardi di dollari di tariffe contro i sussidi concessi dall'Europa ad Airbus, mentre a settembre 2020 è stata l'Unione europea ad imporre tariffe sulle importazioni di beni dagli Stati Uniti per 4 miliardi di dollari. Sia queste due operazioni che quella odierna sono state avallate dal, l'Organizzazione mondiale del commercio.