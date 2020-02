USA, in tre anni +180% di soggetti inclusi in black list

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dal 2017, anno dell'elezione di, in tre anniUnrisultato della guerra commerciale condotta da Trump dall'inizio del suo mandato. È quanto emerge daassociazione di ricerca sui regimi sanzionatori UE ed extra UE, il rischio geopolitico e l'export controls, che ha elaborato unAmpliando lo sguardo oggi, in totale, – secondo AWOS – sonoconsiderando glie iSulla base dei parametri considerati dall'ARI – il numero di soggetti in black list, i programmi sanzionatori e gli embarghi negli stati di riferimento –Il crescente numero di soggetti sottoposti a restrizioni dalle autorità internazionali e l'evoluzione dei regimi sanzionatori in diversi paesi d'interesse per il commercio internazionale – rileva l'AWOS – impattano sulle strategie di aziende e Stati. Emerge quindi sempre più la necessità di effettuare attente analisi sul rischio geopolitico, verifiche su controparti commerciali e mercati esteri per evitare sanzioni amministrative e penali. Tematiche che l'Associazione presieduta da, approfondirà il prossimonelpresentato oggi presso l'Associazione Stampa Estera. Adinterverranno rappresentanti di Commissione europea, ministero Affari Esteri e Cooperazione internazionale, ministero Sviluppo Economico, Banca d'Italia, docenti universitari e imprese. Il focus sarà sull'evoluzione dei regimi sanzionatori verso Iran, Russia, Cuba, Venezuela e Corea del Nord; sulle politiche di compliance nei flussi finanziari; sulla Cina e le trasformazioni dell'economia globale; sui i nuovi modelli delle imprese nelle attività di export controls; e sulla rivoluzione della tecnologia blockchain nelle esportazioni.