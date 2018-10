USA, in salita le scorte settimanali di petrolio

(Teleborsa) - Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi sette giorni al 26 ottobre 2018 sono salite di 3,2 milioni a 426 MBG, rispetto ai 422,8 MBG della scorsa settimana. Il consensus prevedeva invece un aumento di 3,69 milioni di barili.



Parallelamente, gli stock di distillati sono calati di 4,1 milioni a 126,3 MBG dai 130,4 MBG della settimana precedente, mentre le scorte di benzine sono scese di 3,2 milioni a quota 226,2 MBG (il consensus era per un calo di 1,8 milioni).



Le riserve strategiche di petrolio sono scese a 654,9 MBG da 656,5.



Intanto il prezzo del greggio sale. Il contratto di novembre sul Light Crude statunitense scambia a 65,91 dollari al barile, in calo dello 0,41%, mentre il Brent londinese, con stessa scadenza, avanza a 82,88 dollari in aumento dell'1,84%. © RIPRODUZIONE RISERVATA