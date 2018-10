(Teleborsa) - Negli Stati Uniti d'America aumentano le compravendite di abitazioni per le quali è stato siglato solo il compromesso.



Nel mese di settembre l'indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), è salito dello 0,5% a 104,6 punti dai 104,1 punti di agosto.



Battute le attese degli analisti che erano per un decremento dello 0,1%. © RIPRODUZIONE RISERVATA