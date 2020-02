USA, in calo scorte e vendite all'ingrosso

(Teleborsa) - In calo le scorte di magazzino negli Stati Uniti e le vendite.



Nel mese di dicembre, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato un decremento dello 0,2% a 674,47 miliardi di dollari delle scorte. Su base annua si è verificata una salita del 2,1%.



Nello stesso periodo le vendite sono scese dello 0,7% su base mensile, attestandosi a 494,36 mld di dollari. Le stime degli analisti erano per una crescita dello 0,4%. Su anno si è registrata un incremento dello 0,5%.



La ratio scorte/vendite si è attestata all'1,36 dall'1,34 di un anno fa.