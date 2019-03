USA, in aumento il deficit delle partite correnti americano nel 4° trimestre

(Teleborsa) - In aumento il deficit delle partite correnti americano nel 4° trimestre del 2018 in scia al crescere delle importazioni. Il disavanzo si porta a 134,4 miliardi di dollari ( dato preliminare) al 2,6% del PIL americano in crescita rispetto ai 126,6 miliardi rivisti del 3° trimestre del 2018.



Il dato è comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio statunitense.



Le attese del mercato erano per un deficit in aumento fino a 130 miliardi di dollari.



