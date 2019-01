USA, imprese più ottimiste nel distretto Fed di Philadelphia

(Teleborsa) - In forte recupero ed oltre il previsto il settore manifatturiero di Philadelphia negli Stati Uniti.



A gennaio, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (Philly FED) è salito fino a 17 punti dai 9,1 rivisti di dicembre (9,4 punti la prima lettura). Le attese degli analisti erano per una salita fino a 9,7 punti.



Va detto che un indice superiore allo zero indica che all'interno del distretto di Philadelphia ci sono nel settore manifatturiero più imprese ottimiste che pessimiste.





