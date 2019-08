USA, Huawei risponde all'estensione della Temporary license

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo la, per dare modo all'azienda di continuare ad acquistare componenti e software realizzati da aziende statunitensi per altri 90 giorni, arriva la risposta del colosso cinese.Da Huawei la richiesta di porre fine a un ingiusto trattamento e di rimuovere Huawei dalla Entity List, infatti "", si legge nella nota.Huawei prosegue: "si oppone alla decisione del Dipartimento del Commercio Usa di aggiungere ulteriori 46 filiali alla cosiddetta Entity List.. Tali azioni violano i principi di base della competizione sul libero mercato e non rispondono all'interesse di nessuno, neanche a quello delle aziende statunitensi". "La decisione odierna - conclude il colosso cinese -. L'azienda continuerà a focalizzarsi sullo sviluppo dei migliori prodotti possibili e a fornire un servizio eccellente ai clienti di tutto il mondo".