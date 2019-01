USA, gelata di 40 giorni su bond spazzatura. È la più lunga dal 1995

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -A far intravedere la fine dellache, negli Stati Uniti, ha interessato le vendite di titoli spazzatura, ci ha pensato, ieri, Targa Resources Partners LP, società che opera nel settore energetico, preparandosi a vendereDicembre, come rileva Dealogic, è stato, un fenomeno strettamente correlato alla risalita della volatilità a Wall Street. A influire, nell'ambito di un contesto economico caratterizzato da incertezza, è stato anche ilche ha scoraggiato le società americane a basso rating, la cui maggioranza opera nel settore petrolifero, ad emettere bond sia gli investitori ad acquistarli.Se verrà conclusa,rappresenterà un segnale positivo per il business a basso rating che necessita regolarmente di aumentare la liquidità.Per quanto riguarda l'high yield, lo scorso anno, si è chiuso conmentre ilin dollari è balzato negli ultimi mesi dal 5,2 al 6,7%.