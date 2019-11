USA, Futures al palo

(Teleborsa) - I futures sui principali indici azionari statunitensi non sembrano riuscire a decollare questo lunedì, con gli investitori che continuano a mostrarsi cauti in attesa di conoscere gli sviluppi nei colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina.



Al momento il derivato sull'S&P 500 segna un calo dello 0,04% a 3.116 punti base. Stesso trend in leggero ribasso anche per il contratto sul Dow Jones che, a 27.963 punti base, segna una contrazione dello 0,04%. Lievemente sotto la parità il future sul Nasdaq che, a 8.314 punti base, segna un -0,06%.



