(Teleborsa) - Scendono in maniera significativa le domande di mutuo negli Sati Uniti nella settimana al 19 febbraio 2021. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo dell'11,4% dopo il -5,1% della settimana precedente.



L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso dell'11,3%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un decremento dell'11,6%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 3,08% dal 2,98%.



"I tassi sono aumentati in sei delle ultime otto settimane, con il tasso a 30 anni che la scorsa settimana è salito sopra il 3%, al livello più alto da settembre 2020 - ha affermato Joel Kan, economista dell'organizzazione - Come risultato di questi tassi più elevati, l'attività complessiva di rifinanziamento è scesa al livello più basso da dicembre 2020".



