USA, fiducia consumatori ottobre scende a 102,5 punti

Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un calo dell'indice a 102,5 punti nel mese dirispetto ai 107,8 punti del mese di settembre (dato rivisto da 108 punti). Il dato è anche peggiore delle attese degli analisti che erano per un indice in discesa fino a 106,5 punti.Nello stesso periodo l'indice sullasi porta a 138,9 punti da 150,2 precedenti, mentre l'indice sulleè sceso a 78,1 punti da 79,5 punti."La fiducia dei consumatori è diminuita in ottobre, dopo essere aumentata in agosto e settembre - ha affermato Lynn Franco, Senior Director of Economic Indicators presso The Conference Board - L', suggerendo che la crescita economica ha rallentato per iniziare il quarto trimestre. Le aspettative dei consumatori per quanto riguarda le prospettive a breve termine sono rimaste negative. L'indice delle aspettative è ancora al di sotto di una lettura di 80, un livello associato alla recessione, suggerendo che".