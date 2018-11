USA, fiducia consumatori Michigan rivista al ribasso

(Teleborsa) - In contrazione oltre le stime la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva rivista al ribasso rispetto alla stima preliminare.



Nel mese di novembre, l'indice sul consumer sentiment è stato rivisto a 97,5 punti dai 98,3 della lettura preliminare, pubblicata a metà mese. Deluse le attese dagli analisti che erano per un lieve rialzo a 98,4.



Rivista al ribasso anche la componente relativa alle aspettative che scende a 88,1 punti dagli 88,7 punti della lettura preliminare e inferiore agli 88,7 punti del consensus. In discesa la componente sulla condizione attuale, indicata a 112,3 da 113,2 della prima lettura. © RIPRODUZIONE RISERVATA