USA, FHFA: prezzi case rimangono alti, ma segnano punto di svolta

(Teleborsa) - Si mantengono in crescita a un ritmo elevato i prezzi dell'immobiliare statunitense nel mese di novembre. L'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato un incremento mensile dell'1,1%, uguale al mese precedente e alle attese del mercato. Su base annua l'indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all'accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito del 17,5% rispetto al +17,4% del mese precedente.

"I livelli dei prezzi delle abitazioni sono rimasti elevati a novembre, ma i dati indicano un punto svolta - ha affermato Will Doerner, economista presso la Divisione di ricerca e statistica della FHFA - Gli ultimi quattro mesi riflettono guadagni medi di 1 punto percentuale, in calo rispetto ai più grandi rialzi precedenti durante i mesi primaverili ed estivi". "Questa nuova tendenza è un cambiamento positivo, ma comunque il doppio della media mensile che abbiamo visto negli ultimi 20 anni, il che riecheggia preoccupazioni per l'accesso e l'accessibilità ai mercati immobiliari", ha aggiunto.