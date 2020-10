USA, FDA vara stretta per sviluppo vaccino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lal'agenzia del farmaco federale statunitense, ha pubblicato alcune linee guida per lo sviluppo del vaccino anti-Covid che in precedenza erano state bloccate dalla Casa Bianca. Si tratta di indicazioni più severe che - riporta il New York Times - difficilmente porteranno ad unaCome, invece, avrebbe volutoche è subito tornato a far parlare di sè. "", "non vedo l'ora di fare il dibattito giovedì sera, il 15 ottobre a Miami. Sarà fantastico": con due tweet, il Presidente degli Stati Uniti rassicura sul suo stato di salute durante la convalescenza per il Covid e lancia il guanto di sfida al suo rivale nella corsa allan vista del secondo duello tv.Neanche il tempo di rientrare alladi nuovo la campagna elettorale. Sceso dal Marine One, l'elicottero presidenziale che dall'ospedale militare dove era stato ricoverato giovedì sera lo ha riportato sul prato di 1600 Pensylvania Avenue, ancora positivo al coronavirus e dunque contagioso, con un gesto palesemente di sfida si è tolto la mascherina, definendo addirittura l'influenza pericolosa come il virus. Una affermazioneIntanto, lo sfidante"Masks matter", le mascherine contano: "Salvano vite". Nel post anche una foto di Trump che tornato alla Casa Bianca si toglie la protezione dal viso nonostante sia contagioso. A fianco un'altra foto col candidato democratico che indossa invece una