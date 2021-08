USA, Empire State index agosto cala a 18,3 punti

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Diminuisce oltre attese l'indice manifatturiero Empire State di New York, che si è portato ad agosto a 18,3 punti dai 43 punti di luglio. Le stime degli analisti erano per una discesa più contenuta, ovvero fino a 29 punti.



L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni. Fra le varie componenti dell'indice, quella sui nuovi ordini peggiora a quota +14,8 punti, mentre quella sulle consegne crolla a +4,4 punti.



"I tempi di consegna hanno continuato ad allungarsi notevolmente e le scorte sono state leggermente superiori - ha commentato la Federal Reserve Bank di New York - L'occupazione e la settimana lavorativa media sono aumentate moderatamente. I prezzi di acquisto hanno continuato a salire bruscamente e il ritmo degli aumenti dei prezzi di vendita ha stabilito un altro record. In prospettiva, le imprese sono rimaste ottimiste sul fatto che le condizioni miglioreranno nei prossimi sei mesi, con aumenti sostanziali dell'occupazione e dei prezzi previsti".