USA, EIA: scorte petrolio settimanali in calo oltre attese

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 18 Agosto 2021, 17:00







(Teleborsa) - Sono diminuite più delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha confermato che gli stock di greggio, negli ultimi sette giorni al 13 agosto 2021, sono scesi di 3,2 milioni a 435,5 MBG, contro attese per un calo di 1 milione.



Gli stock di distillati hanno registrato un decremento di 2,7 milioni a 137,8 MBG, contro attese per un aumento di 0,2 milioni, mentre le scorte di benzine hanno registrato un aumento di 0,7 milioni a quota 228,2 MBG (era atteso un decremento di 0,6 milioni).



Le riserve strategiche di petrolio sono ferme a 621,3 MBG.



Il petrolio prosegue gli scambi in ribasso, con il Light Crude statunitense che scambia a 66,45 dollari al barile, in calo dello 0,21%, mentre il Brent si muove sulla parità con un + 0,04% a 69,06 dollari al barile.