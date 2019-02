USA, economisti tagliano stime crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La maggioranza degli economisti vede la recessione negli Stati Uniti d'America, entro il 2021, anche se una parte di loro continua a stimare che la Federal Reserve proseguirà nel percorso del rialzo dei tassi di interesse, quest'anno.Secondo un'indagine semestrale della, effettuata tra fine gennaio e inizio febbraio, il 10% vede una recessione a partire dall'anno in corso, il 42% l'anno prossimo, mentre il 25% stima una contrazione a partire dal 2021. Il restante si aspetta una crisi dopo il 2021 o non ha espresso alcuna opinione in merito.Le proiezioni hanno preceduto il dato preliminare sul PIL USA del quarto trimestre, fornito dal Dipartimento del Commercio, la cui pubblicazione era stata ritardata dallo shutdwon in corso. Gli economisti stimano una crescita ad un tasso annualizzato del 2,5%, negli ultimi mesi del 2018, contro il +3,4% del terzo trimestre.